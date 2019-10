Erster offener Literaturkreis beginnt

Flintbek

Mehrere Exemplare von Juli Zehs neuestem Werk „ Neujahr“ liegen vor Andrea Frahm auf dem Tisch in der Gemeindebücherei Flintbek. Das wird das erste Buch sein, dass im neu gegründeten offenen Literaturkreis im Mittelpunkt stehen soll.

Die Idee hatte Ulrike Blumberg-Thiel. Sie leitet in Nortorf seit rund einem Jahr einen Literaturkreis. „Wir treffen uns in Abständen von mehreren Wochen. Es macht sehr viel Freude, sich über Bücher auszutauschen“, betonte die ehemalige Lehrerin. „Seitdem ich in Pension bin, habe ich Zeit. Ich bin der Meinung, diese Zeit sollte man nutzen, um ehrenamtlich etwas zurückzugeben.“ Für sie steht fest: „Im Ehrenamt tut man auch etwas für sich.“

Juli Zeh mit „ Neujahr “ beim ersten offenen Literaturkreis

Mit der Idee lief sie bei Andrea Frahm offene Türen ein. „Natürlich gefällt mir alles, was mit Büchern zu tun hat. Und ein offener Literaturkreis ist eine tolle Idee“, freut sich Frahm auf das neue Projekt. Beide Frauen haben ein Ziel: „Es soll nicht nur konsumiert werden, es ist ein Austausch erwünscht“, erklärt Andrea Frahm. Geplant ist eine Dauer von eineinhalb bis zwei Stunden, „Es ist abhängig davon, wie viele Menschen zu uns kommen“, sagt Frahm. Bislang haben sich bereits sechs Interessierte das Buch ausgeliehen. „Für das erste Treffen haben wir ein Buch vorgegeben, der Vorschlag kann später gern aus dem Kreis der Teilnehmer kommen“, sagt Blumberg-Thiel.

Einfach zum Termin in die Gemeindebücherei Flintbek gehen

Das Werk von Schriftstellerin Juli Zeh hat 200 Seiten. „Die Autorin verfügt über eine große Handwerkskunst“, sagt Andrea Frahm. „Wir haben einen kleinen Vorrat da, sodass sich jeder Interessierte das Buch rechtzeitig ausleihen kann.“

In der Bücherei anmelden oder einfach vorbei kommen: Der erste Literaturkreis ist am Donnerstag, 24. Oktober 2019, um 17.30 Uhr in der Gemeindebücherei Flintbek.

