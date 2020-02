Warum trafen sie sich trotz Kontakverbot? Und was bewegte den Tatverdächtigen (24), seine Begleiterin zu erwürgen? Einen Tag nach der Tötung einer jungen Frau (28) in einem Hotelzimmer in Rendsburg sind für die Staatsanwaltschaft Kiel noch viele Fragen offen. Doch es gibt auch neue Details zum Fall.