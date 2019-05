Bordesholm/Neumünster

Ob sich dadurch sechs Tage vor dem Urnengang eine höhere Beteiligung prognostizieren lässt, ließen die Wahlorganisatoren offen. Bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 lag die Beteiligung bei 76,2 Prozent, über 33 Prozent mehr als bei der Europawahl vor fünf Jahren. Aber eines ist in den Kommunen feststellbar - der Trend geht in Richtung Briefwahl. "Man ist eben nicht an den Wahltag gebunden. Viele entscheiden sich auch spontan im Amt", erklärte Ilona Ingwersen vom Hauptamt der Gemeinde Bordesholm, das die Wahl in den 14 Orten mit 11739 Wahlberechtigten organisiert.

Bordesholm hat im Bürgerbüro eine Wahlecke

1530 Bürger haben im Rathaus Bordesholm die Briefwahlunterlagen bisher angefordert oder haben ihr Kreuz in der extra eingerichteten Wahlecke im Bürgerbüro im Rathaus gemacht. Bei der Europawahl 2014 verzeichnete das Amt nur 1008 Briefwähler. Auch in der Stadt Neumünster gibt es bereits jetzt eine deutliche Steigerung. Nach Angaben von Wahlleiter Timo Adrian steht hinter den Namen von 5100 Wahlberechtigten bereits ein Haken - 2014 gab es 4500 Briefwähler. "Bei Bundestags- oder Kommunalwahlen haben wir 7000 bis 7500 Briefwähler", so Adrian.

Bis zu 100 Wähler in Bordesholm täglich

"Vielen Wähler ist es gar nicht so bewusst, dass sie hier direkt bei uns wählen dürfen. Dafür benötigen sie nur den Personalausweis", berichtete Melanie Rosacker vom Amt für Bürgerdienste in Bordesholm. Wenn der Name im Wählerverzeichnis gelistet sei, erhielten sie sofort den Stimmzettel sowie den blauen und roten Umschlag und sie könnten auch vor Ort in der Wahlecke ihr Kreuz machen. 80 bis 100 Menschen verzeichnet man täglich während der Öffnungszeiten.

Ältere Menschen kritisieren langen Wahlschein

Es könnten gerne noch ein paar mehr werden, appellierte Ilona Ingwersen. Bei der Bundestagswahl 2017 lag die Anzahl der Briefwähler bei 2068. Bei der Kommunalwahl im 2018 bei 1593. Probleme gab es bisher nicht, aber Kritik. "Wegen der vielen Parteien ist der Wahlschein 80 Zentimeter lang und sehr kleingedruckt beschrieben", so Melanie Rosacker. Gerade ältere Menschen hätten auch Schwierigkeiten, den großen Wahlschein so zu falten, dass er in den blauen Umschlag passe.

Briefwahl bis Freitag um 18 Uhr möglich

Neumünsters Wahlleiter Adrian rät Briefwählern, lieber persönlich in dieser Woche ins Rathaus zu kommen. "Natürlich werden alle Anträge per Post oder online auch noch bearbeitet, aber sie gehen per Post raus", erklärte er. In Bordesholm können Anträge online nur noch bis Mittwoch, 12 Uhr, gestellt werden. Aber bis Freitag, 18 Uhr, sei immer jemand im Rathaus anwesend, um Anträge zu bearbeiten. "Allerdings muss der Wähler dann selbst dafür sorgen, dass der Wahlbrief bis Sonntag im Rathaus-Briefkasten ist", so Ingwersen. Von Wahlen in der Vergangenheit weiß sie, dass Wahlbriefe auch in den Wahllokalen in den Dörfern abgegeben werden. "Die werden vom Amt dann auch abgeholt."

Digitale Neuerungen bei den Ergebnissen

Die Europawahlergebnisse der Europawahl - aus den einzelnen Dörfern des Amtes Bordesholm - können Interessierte am Sonntagabend auf einem Bildschirm verfolgen. Das Amt nutzt dafür ein beim Kreis Rendsburg-Eckernförde eingesetzten Programm, das die Mitarbeiter Carina Jäschke und Tim Reimer auf die 14 Dörfer spezialisiert haben. "In Echtzeit laufen hier die Ergebnisse ein, wenn der Wahlvorstand aus

den Gemeinden sie durchgegeben hat", so Tim Reimer. Die digitale Neuerung sorgt auch für Prozentzahlen und Balkendiagramme. Über www.bordesholm.de und den Button Europawahl kann sich dort auch jeder Internetnutzer per Computer oder Smartphone einloggen.

