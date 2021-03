Mit 140 Tonnen Aluminiumchlorid und reinem Sauerstoff will Dr. Stefan Sandrock aus Nienhagen den See in Bordesholm retten. Phosphorfällung und Tiefenwasserbelüftung lautet sein auf fünf Jahre angelegtes Konzept. Die Kosten liegen bei 600000 Euro. Die Erfolgsaussichten sind laut Experte gut.