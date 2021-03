Die Suche nach einer Vermissten im explodierten Haus in Nortorf verläuft schwierig. Eine Abrissfirma hat am Dienstagnachmittag begonnen, Teile des Daches abzutragen. So sollen die Ermittler einen besseren Blick in die obere Etage der Brandruine erhalten. Angaben zur Ursache des Unglücks gibt es noch nicht.