Die Suche nach einer Vermissten ist am Mittwochmittag, zwei Tage nach der Explosion in einem Haus in Nortorf, erneut unterbrochen worden. Weil das Haus stark einsturzgefährdet ist, soll eine Abrissfirma zunächst das Mauerwerk in der oberen Etage abtragen. Am Donnerstag soll die Suche weitergehen.