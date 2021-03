Zweieinhalb Wochen nach der Explosion eines Reihenendhauses in Nortorf herrscht traurige Gewissheit: Bei der in den Trümmern gefundenen Leiche handelt es sich um die 54-jährige Bewohnerin. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Kiel am Donnerstagmorgen. Weitere Hintergründe bleiben unklar.