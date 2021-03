Rendsburg

Nach der Explosion eines Reihenendhauses am Montagmorgen in Nortorf wird der 56-jährige Bewohner am Freitagvormittag dem Haftrichter am Amtsgericht Rendsburg vorgeführt.

Die Staatsanwaltschaft Kiel hatte am Donnerstag einen Haftbefehl wegen Totschlags, schwerer Brandstiftung und der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion beantragt. Es bestehe dringender Tatverdacht und Fluchtgefahr, begründete Oberstaatsanwalt Michael Bimler den Haftbefehl gegen den 56-Jährigen.

Am Donnerstagmorgen hatten Kriminalermittler erstmals die stark einsturzgefährdete Brandruine in der Marienburger Straße in Nortorf betreten können. Ein Brandmittelspürhund hatte an mehreren Stellen Brandbeschleuniger entdeckt.

Leichenspürhund fand die vermisste Frau im zerstörten Haus

Ein Leichenspürhund war im ersten Stockwerk fündig geworden. Die Obduktion des gefundenen Leichnams dauert noch an, sagte Oberstaatsanwalt Bimler. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um die 54-jährige Lebensgefährtin des Bewohners handelt. Sie war ebenfalls in der Marienburger Straße in Nortorf gemeldet. Seit dem vergangenen Wochenende hatte es von ihr keine Lebenszeichen mehr gegeben.

Den 56-jährigen Bewohner hatte ein Spaziergänger am Montag nach der Explosion in seinem geparkten Auto in einem Nortorfer Industriegebiet entdeckt. Er war nach Polizeiangaben nicht ansprechbar gewesen und in ein Rendsburger Krankenhaus gebracht worden. Bisher schweigt er zu den Hintergründen der Explosion.

Explosion in Nortorf: Beweissicherung ist schwierig

Die Spurensuche im zerstörten Haus in Nortorf geht auch am Freitag weiter. Wegen des Schutts und der vielen Trümmer ist die Beweissicherung für die Ermittler schwierig.

Neue Erkenntnisse zu Spuren oder durch Hinweise aus der Bevölkerung gab es am Freitagmorgen noch nicht, teilte Oberstaatsanwalt Bimler auf Nachfrage mit.