Hat sich die 54-jährige Lebensgefährtin im Reihenendhaus in Nortorf aufgehalten, während es zu einer Explosion kam? Die Ermittler mussten die Suche am Mittwoch erneut abbrechen - ein Blickschutz um die Ruine wurde aufgebaut. Vorher hatte die Polizei ein Ergebnis in Aussicht gestellt.