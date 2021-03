Die Explosion eines Hauses am Montagmorgen bleibt in Nortorf auch vier Tage später das zentrale Thema. Die Ermittlungen rund um die Brandruine dauern an. Die Kripo sucht nach weiteren Spuren. Die Nachbarn in der Marienburger Straße brauchen Geduld, um wieder in ihre Häuser zurückkehren zu können.