Nortorf

Zwei Tage nach der Explosion in einem Reihenendhaus in Nortorf am Montagmorgen wird die 54 Jahre alte Bewohnerin noch immer vermisst. Das Haus an der Marienburger Straße in Nortorf gilt als stark einsturzgefährdet. Das erschwert die Suche nach der 54-Jährigen erheblich. Am Dienstag verschafften sich die Ermittler zunächst per Drehleiter der Feuerwehr Nortorf einen Überblick über die Brandruine.

Um 14.40 Uhr begutachtete die Kripo dden Unglücksort mit einem Abrissunternehmen erneut. Mitarbeiter der Firma begannen danach, Teile der Dachtrümmer abzutragen. So sollten die Ermittler einen besseren Blick in die obere Etage des zerstörten Hauses erhalten. Beim Einbruch der Dunkelheit mussten die Ermittler die Suche am Dienstagabend abbrechen.

Befragung des Bewohners ergibt keine Hinweise

Den 56 Jahre alten Lebensgefährten der Vermissten, der auch in dem Haus wohnte, konnte die Polizei am Dienstag vernehmen. „Aber die Befragung hat keine Hinweise ergeben, mit denen wir etwas anfangen können“, sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler. Den 56-Jährigen hatte die Polizei am Montag im Industriegebiet Gnutzer Straße hinter dem Steuer seines geparkten Autos entdeckt. Er war nicht ansprechbar gewesen und ins Krankenhaus nach Rendsburg gebracht worden

Die Ermittler gehen nach wie vor davon aus, dass sich die 54-jährige Vermisste zum Zeitpunkt der Explosion im Haus befand. Das Haus in der Marienburger Straße sei ihr einziger gemeldeter Wohnsitz gewesen. Alle anderen Versuche über "Anlaufadressen und -personen" hätten nichts erreicht, sagte Polizeisprecher Sönke Petersen.

Zur Unglücksursache und zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst keine Angaben. Unklar ist auch, ob es sich um ein Unglück oder ein Tötungsdelikt handelt. "Wir müssen bei der Ursache weiterhin von einem Unglück ausgehen", sagte der Polizeisprecher.

Rückblick: Nach Explosion brannte das Haus in Nortorf

Am Montagmorgen hatte es gegen 6.30 Uhr in dem Haus an der Marienburger Straße in Nortorf eine Explosion gegeben. Das Gebäude war anschließend in Brand geraten.

Während der 56-jährige Bewohner später wenige Kilometer vom Haus entfernt nicht ansprechbar in seinem Wagen gefunden wurde, fehlt von der Frau seitdem jede Spur.

Wer kann Angaben rund um die Explosion machen? Polizei sucht Augenzeugen

Eine weitere Klärung erhofft sich die Polizei durch Zeugen, denen am Montagmorgen etwas Besonderes aufgefallen ist. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer 04331/208-450 an die Polizei in Rendsburg zu wenden.