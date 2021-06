Sehr empfehlenswert: Das Prädikat vergibt Anna-Lena Thoma für das Freiwillige Soziale Jahr an der Gemeinschaftsschule Nortorf. Sie testete, ob der Traumberuf Lehrerin den Erwartungen standhält. Das Ergebnis war eindeutig: Ab Sommer studiert sie Lehramt.

FSJ an der Schule - Der Lehrerberuf ist die richtige Wahl

Von Beate König