Der Seniorenrat Nortorf bietet mit ehrenamtlichen Helfern über 80-jährigen Einwohnern ein Rundum-Hilfsangebot für den Impfablauf gegen das Coronavirus an. 550 Einwohner im entsprechenden Alter gibt es in der Stadt An den ersten zwei Tagen erhielt der Seniorenrat 50 Anrufe.