Flintbek

Am 17. Oktober des vergangenen Jahres schloss der Famila-Markt im Flintbeker Kätnerskamp seine Türen, auf der ehemaligen Blumenwiese am Eiderkamp waren mit Markant und Aldi zwei neue Lebensmittelmärkte entstanden.

Für rund 1,6 Millionen Euro hat die Gemeinde Flintbek das Gelände gekauft. Dort soll der neue Ortskern im Rahmen der Städtebauförderung entstehen. Im Preis inbegriffen ist der Abriss der Gebäude, außer der Treppe in Richtung Rathaus soll alles zurückgebaut werden. Dafür ist das Team der Abbruchfirma Ehlert & Söhne aus Hamburg mit drei großen Baggern vor Ort. Los ging es am 11. Januar.

Beim Entkernen ist Handarbeit gefragt

"Begonnen haben wir mit der Entkernung der Gebäude, das ist immer so, wenn wir abreißen", erläutert Bauleiter Uwe Konietzko. Knapp 20 Mitarbeiter waren dabei, als es um das Entkernen ging, Vorarbeiter ist Sven Maaßen. "Ob es Türen, Fenster, Rigipsplatten oder Teppiche sind, erst einmal muss vorsortiert werden", betont Konietzko. Und dabei ist Handarbeit gefragt. "Auch die elektrischen Leitungen, Kabel und vieles mehr werden fein säuberlich getrennt", fügt Maaßen noch hinzu.

Auch die Dämmung muss aussortiert werden. "Dabei tragen unsere Mitarbeiter Schutzanzüge und auch Masken. Alles wird in speziellen Säcken sortiert und später auch abgeholt", so Konietzko. Ein Teil der großen weißen Säcke lagert auf dem Gelände und wartet auf die Abholung. "Am Ende werden es 50 Tonnen an sogenannten künstlichen Mineralfasern sein, die wir aus den Gebäuden holen", weiß Konietzo.

Das Ziel: Ende April eine ebene Sandfläche

Und der Bauleiter hat noch weitere spannende Zahlen. "Wir rechnen mit 10.000 Tonnen Bauschutt und 15 Tonnen Gipsplatten." Auch habe man bereits geschätzte 40 Tonnen an Dachpappe zu entsorgen, 30 Tonnen Holz und ebenfalls 30 Tonnen an gemischten Abfällen. Erst wenn das alles abtransportiert worden ist, geht es ans Eingemachte. "Dann werden mit großen Stemmhammern die Bagger die Fundamente aufstemmen", erläutert Maaßen das weitere Vorgehen. Mit einer Brechanlage werden die Fundamente zerkleinert, sodass sie wieder verwendet werden können - beispielsweise im Straßenbau.

Sven Maaßen freut sich über die Baustelle in Flintbek. "Es ist hier total entspannt, viele Bürger sind interessiert und kommen zum Gucken", sagt der 52-Jährige. Ein grober Zeitplan steht auch fest: "Wenn alles gut läuft und das Wetter mitspielt, sollte Ende April das Gelände eine eingeebnete Sandfläche sein", hofft Konietzko. Schnee kann er nicht brauchen, denn: "Dann sehen wir nicht, was mit dem Bagger angepackt wird."