Wildfleisch, Leckereien aus der Dörpsdiek-Küche, Butter, Milch oder Kartoffeln aus der Region, aber auch Eier, Süßwaren oder Kuchen: Der neue Hofladen von Familie Jöns in Techelsdorf hat einiges zu bieten. Unter dem Motto "Wild, frisch, regional" kann dort ab Donnerstag eingekauft werden.

Von Sorka Eixmann