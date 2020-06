In einer Kita in Kronshagen gibt es einen Corona-Fall, eine Erzieherin ist infiziert. Seit dem Bekanntwerden der Infektion stehen gut 50 Menschen unter Quarantäne. Drei von ihnen sind Malte Huber und Andrea Rackow mit Sohn Tristan. 14 Tage eingesperrt in den eigenen vier Wänden - wie geht das?