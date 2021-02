Den Familiengottesdienst in der St. Martin Kirchengemeinde in Nortorf ausfallen zu lassen, kommt nicht in die Tüte, aber das Bastelmaterial zum Abholen. Diakonin Silke Kröger filmte konform zu den Distanzregeln eine Andacht auf Abruf im Internet und packte zum Thema Jesus als Essensgast Taschen.