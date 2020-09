Felde

Das Thema Bauen auf Resenis in Felde beschäftigt Horst Stindt bereits seit Jahrzehnten. Aktuell wurde es für den ehemaligen Lehrer wieder, als er vom Umzug der Felder Waldkita las. Diese muss auf ein benachbartes Feld umziehen, weil zum Schutz der Bauwagen vor Jahren Unterstände mit Fundamenten gebaut wurden. Dies und den Standort unter Bäumen hatte der Kreis als nicht genehmigungsfähig bezeichnet. "Wo ist da die Gleichberechtigung? Eine Waldkita muss umziehen, und ein Schwarzbau bleibt stehen", sagt Stindt.

Gemeint ist eine ehemalige Jagdhütte, die laut Stindt lange als Wochenendhaus genutzt wurde. Sie liegt mitten im Landschaftsschutzgebiet. Allerhand Gerümpel und mit Regenwasser vollgelaufene Boote liegen rund um die Hütte verteilt. Ein zerstörtes Gewächshaus ist gerade noch als solches zu erkennen. Nach Naturidylle sieht es hier nicht aus.

Für die Hütte bestehe seit Jahrzehnten eine Abrissverfügung

Der 73-jährige Pensionär erinnert an das Normenkontrollverfahren 1999 vor dem Oberverwaltungsgericht in Schleswig durch das der damalige Bebauungsplan 15 der Gemeinde für Resenis gekippt wurde. In der Urteilsbegründung wurde auch die ehemalige Jagdhütte als "baurechtlich illegal" bezeichnet. Zudem kam heraus, dass für die Hütte seit 30 Jahren eine Abrissverfügung vorliege. Doch sie steht noch immer. Warum?

Laut Britta Siefken, Leiterin der Kreis-Bauaufsichtsbehörde, liegt das an der "systemgerechten Überprüfung" der gesamten Halbinsel Resenis. Im Kreisgebiet gäbe es mehrere Wochenend- oder Ferienhausgebiete, die baurechtliche Fehlentwicklungen aufwiesen, sagt Siefken. "Diese Gebiete werden nach und nach systemgerecht überprüft. Grundlage der Überprüfungen ist eine sogenannte Prioritätenliste, auf der auch das Gebiet Resenis aufgenommen worden ist", ergänzt Siefken.

Kreis muss alle illegalen Bauwerke auf Resenis gleich behandeln

Aber kann eine verlassene Hütte nicht anders betrachtet werden als ein genutztes Ferienhaus? "Der Gleichbehandlungsgrundsatz verpflichtet die Bauaufsichtsbehörde dazu, nicht wahllos gegen Baurechtsverstöße vorzugehen, sondern ihr Einschreiten systemgerecht auszugestalten", sagt Siefken. Bei einer Mehrzahl illegal genutzter Bauwerke in einem Gebiet sei es notwendig, dass die Behörde planmäßig vorgehe und weder in ihrem Plan noch bei der Ausführung willkürliche Ausnahmen mache, ergänzt sie.

Ein Zeitpunkt für das Ende der Überprüfung ist laut Siefken noch nicht in Sicht. "Ein konkreter Zeitpunkt der Überprüfung des Gebietes Resenis kann derzeit noch nicht benannt werden", sagt die Bauaufsichtsleiterin. In einigen Gebieten sei bereits eine Überprüfung durchgeführt worden. "Die Verfahren laufen noch und sind nicht abgeschlossen. Aus Kapazitätsgründen können mehrere Gebiete nicht gleichzeitig überprüft und bearbeitet werden", sagt Siefken.

Und was ist mit dem Müll rund um die Hütte? "Wir schauen uns das nochmal an", sagt Michael Wittl, Leiter des Kreis-Umweltamtes, auf Nachfrage. Je nachdem was dort liege, und um was es sich handele, würde gegebenenfalls der Grundstücksbesitzer eine Aufforderung zur Entsorgung bekommen. "Aber zunächst müssen wir uns das vor Ort anschauen", sagt Wittl.

