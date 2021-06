Paukenschlag in der Felder Gemeindepolitik: Die Vertreter der BFF/CDU-Fraktion haben alle Funktionen in der Gemeindevertretung abgegeben. Fraktionsvorsitzender Rolf Sebelin hat zusätzlich sein Mandat im Amt hingeschmissen. Der Spaß am Ehrenamt sei dem Frust gewichen, es fehle das Vertrauen.