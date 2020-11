Eine Bürgerinitiative aus Jägerslust will sich dafür einsetzen, am Ort des ehemaligen Arbeitslagers eine Gedenkstätte zu errichten, um an die Schreckenstaten der Nazizeit zu erinnern. Gleichzeitig kritisiert sie, dass das Amt Achterwehr an diesem Ort eine Flüchtlingsunterkunft bauen will.