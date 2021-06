Bürgermeisterin Petra Paulsen (SPD) aus Felde hat am Sonntag überraschend ihren Rücktritt von ihrem Amt erklärt. Gemeindevertreterin will sie bleiben. Olaf Greve (Grüne) ist damit amtierender Bürgermeister. In Feldes Gemeindepolitik kehrt keine Ruhe ein, der politische Streit eskaliert weiter.