Ottendorf

Beim „Sommer(s)pass“ vom Sport- und Freizeitclub Ottendorf (SFCO) gibt es während der Schulferien von Bogenschießen, Basteln, Lagerfeuer über Schnitzeljagd bis zur Kleinkinderspielwiese verschiedene Möglichkeiten, aktiv zu sein. Die Corona-Situation macht natürlich auch vor der Sommeraktion keinen Halt. Laut SFCO-Geschäftsführerin Birgit Koll findet der größte Teil der Angebote im Freien statt. Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online. Im Gegensatz zu den Vorjahren ist eine Anmeldung auch verpflichtend, da die Teilnehmerzahl teilweise beschränkt ist.

Einen bekannten und beliebten Höhepunkt bietet auch in diesem Jahr die Fotorallye des Jugendteams. Das Motto lautet „Ein Dorf, zehn Bilder, viele Kinder und ein Ziel“. Auf der Internetseite des SFCO werden zehn Bilder präsentiert, die irgendwo in Ottendorf aufgenommen werden. „Diese Orte müssen gefunden werden, ein Foto erstellt und dann an uns gesendet werden“, sagt Birgit Koll.

Anmeldungen zur Ferien-Aktion sind bis zum 20. Juni per E-Mail an office@sfco.de möglich. Weitere Informationen und die Termine der Angebote gibt es unter www.sfco.de im Internet.