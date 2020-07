Nortorf

Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie hatte der Kinder- und Jugendtreff Tee nach Rücksprache mit Bürgermeister Torben Ackermann das umfangreiche Ferienspaß-Programm in Nortorf komplett gestrichen. Inzwischen wurden die Kontaktbeschränkungen zur Verlangsamung der Verbreitung des Coronavirus gelockert. Freizeitaktivitäten können mit strengen Hygieneregeln stattfinden.

"Wir müssen ein Signal setzen!"

„Wir müssen ein Signal setzen“, forderte Bernd Rohwer ( CDU), Vorsitzender des Turn- und Sportvereins. Bürgermeister Torben Ackermann oder, wenn es kommunalrechtlich zulässig ist, seine Stellvertreterin Angelika Bretschneider, sollen direkte Ansprechpartner für Organisatoren sein und auf Nachfrage ohne Vergabediskussion in den Ausschüssen Mittel zusagen können.

Anzeige

Olympiade im Badeland

Bernd Rohwer fragte unter anderem wegen einer im Badeland am Borgdorfer See geplanten „Olympiade“ nach, die eine Freizeitgruppe organisieren will. Der Turn- und Sportverein Nortorf betreibt das Freibad.

Weitere KN+ Artikel

Jugendtreff Tee plant Programm

Auch der Kinder- und Jugendtreff Tee plant nach den Lockerungen der Kontaktbeschränkungen kurzfristig Freizeitaktivitäten für Kinder während der Sommerferien. „Wir arbeiten mit Hochdruck“, berichtete Treffleiter Dominik Tischner.

Mehr aus der Region Rendsburg lesen Sie hier.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.