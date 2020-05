Trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie findet in diesem Sommer in Kronshagen ein Ferienspaß für Kinder statt. Kürzer, kompakter, flexibler: Die Organisatoren passen das Angebot an die Rahmenbedingungen an, Klassiker wie das Holzbauprojekt oder Zauberkurse bleiben aber abgewandelt im Programm.