Rendsburg

Diesen Überblick gab Kirchensprecherin Susanne van den Bergh bekannt. Sie wies darauf hin, dass Singen drinnen wie draußen untersagt ist. Vorherige Anmeldungen sind geboten, manche Kirchengemeinde geben Eintrittskarten heraus. Kontaktdaten müssen überall hinterlassen werden, die Abstandsregeln sind einzuhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung ist während der gesamten Zeit zu tragen. Zum Teil sind die Gottesdienste in den fünf Orten aber auch schon ausgebucht.

Kollekte geht an " Brot für die Welt "

Der Kirchenkreis ruft dazu auf, an der landeskirchlichen Aktion „Stille Nacht – Der Hoffnung eine Stimme geben“ teilzunehmen: In Kirchen sollen kurz vor 20 Uhr die Glocken dazu aufrufen, gemeinsam um 20 Uhr das Lied „Stille Nacht“ zu singen oder zu musizieren. Die digitale Christvesper, die die Gemeinden gemeinsam gestaltet haben, ist ab 16 Uhr im Internet unter www.kkre.de/weihnachten zu sehen.

Anzeige

Lesen Sie auch: 28 Absagen aus den 33 Kirchengemeinden

Die Kollekte geht wie in jedem Jahr an die Aktion " Brot für die Welt". Die Kirchen bitten online um eine Spende.

Weihnachtstüten zum Abholen

Zwölf Gemeinden bieten Weihnachtstüten zum Abholen an, in zwei davon werden sie geliefert. In vielen Kirchengemeinde gibt es auch eigene digitale Angebote, fast überall stehen die Kirchen offen zum stillen Gebet, so Susanne van den Bergh. Generell sind die Pastorinnen und Pastoren vor Ort erreichbar und zum Gespräch bereit. Eine Übersicht über alle Angebote im Kirchenkreis ist unter www.kkre.de/weihnachtsgottesdienste zu finden