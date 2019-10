Mehr als 320 Jahre lang bot das Wohnhaus auf dem Masurenhof in Hamweddel bei Jevenstedt den Menschen Schutz vor Wind und Wetter und ein Zuhause - doch in der Nacht zum Mittwoch vernichtete ein Großfeuer das gesamte, im Jahre 1696 errichtete Haus, in dem sich vier Wohnungen und ein Zimmer befanden.