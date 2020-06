Quarnbek

Der 59-jährige Szurowski führt den Hof im Quarnbeker Ortsteil Stampe seit 1990. 2010 stieß sein Sohn Florian (30) hinzu. "Wir waren gestern und heute vorwiegend damit beschäftigt, die Kadaver aus der Ruine zu holen. Und dann gibt es natürlich viel am Telefon zu regeln", sagt Ulrich Szurowski am Montagnachmittag. Die Kriminalpolizei hat ihre Untersuchungen vor Ort beendet. Später kommt der Gutachter der Versicherung, um den Schaden in Augenschein zu nehmen.

Hofbetreiber schätzt Schaden auf "einige hunderttausend Euro"

Ulrich Szurowski schätzt diesen auf "einige hunderttausend Euro". Neben den Tieren und dem Gebäude verbrannten Geräte und Werkzeug. "14 Sauen und 450 Ferkel sind verendet. Zudem sind ein großer und ein kleiner Trecker, eine Anhängespritze, ein Düngerstreuer, Ersatzteile und Werkzeug verbrannt", sagt Szurowski. Die Reifen des Treckers sowie Ersatzreifen hatten laut Szurowski und Bernd Osbahr, Wehrführer der Ortswehr Stampe und der zuständige Einsatzleiter vor Ort, für die starken Rauchwolken gesorgt, die am Sonnabend weiträumig sichtbar gewesen waren.

Gasflasche explodiert, dann geht alles sehr schnell

Die Hofbetreiber hatten in der neben dem Schweinestall gelegenen Werkstatt am Sonnabend geschweißt. Etwa eine Stunde später habe man ein noch kleines Feuer in der Werkstatt bemerkt, sagt Florian Szurowski. "Wir sind gerade aus der Werkstatt gegangen, um einen Feuerlöscher zu holen, da hat es richtig geknallt", sagt Ulrich Szurowski. Die Gasflasche des Schweißgerätes sei explodiert. "Dann hat sich das Feuer unheimlich schnell ausgebreitet", sagt Szurowski. Reifen, weitere Gasflaschen, viel Kunststoff, ein Dieseltank – das Feuer bekam reichlich Nahrung.

Knapp 100 Sauen wurden gerettet

Etwa 100 Sauen konnten die Szurowskis aus benachbarten Stallungen heraustreiben und so retten. Das Feuer hatte sich schon auf den Dachstuhl eines anderen Stalls ausgebreitet. Dass auch dieser den Flammen zum Opfer fiel, konnten die Einsatzkräfte aber verhindern.

Einsatzleiter Bernd Osbahr traf am Sonnabend mit seinen Feuerwehrleuten als Erster vor Ort ein. Die äußeren Bedingungen seien durch die Hitze der Flammen und die pralle Nachmittagssonne „schon extrem“ gewesen, sagt Osbahr. "Bei dem Stall bestand keine Chance mehr. Da konnte man niemanden mehr reinschicken", sagt Osbahr.

Extreme Einsatzbedingungen

Das Löschwasser aus dem Nord-Ostsee-Kanal zu besorgen, war neben der Dimension des Feuers die größte Aufgabe für die Einsatzkräfte. "Der Nord-Ostsee-Kanal ist wegen der steilen Böschung und der Wegstrecke von knapp 1,5 Kilometern da immer eine Herausforderung", sagt der Einsatzleiter. Ein Feuer mit dieser Dimension habe man in Stampe "glücklicherweise nicht oft", ergänzt der Wehrführer und erinnert sich an das Jahr 1985, als in Stampe der Landkrug abbrannte. "Solch einen Einsatz wie am Sonnabend wünscht man sich wirklich nicht", sagt Osbahr.

"Ein Unternehmer kommt nun mit einem großen Bagger und sortiert den Müll in Container. Und die werden dann abtransportiert", skizziert Ulrich Szurowski den Plan für die nächsten Tage. Danach wollen sich die Hofbetreiber Gedanken machen, wie und in welcher Form der Wiederaufbau ablaufen soll.

