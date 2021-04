Nach einem Waldbrand in Felde warnt die Feuerwehr vor fahrlässigem Verhalten im Wald. Etwa 100 Feuerwehrleute waren zu dem Einsatz gerufen worden. Das Feuer hatte sich in einem Waldstück am Sandweg nahe dem Westensee ausgebreitet. Die Einsatzkräfte brachten die Flammen schnell unter Kontrolle.