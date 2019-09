Bordesholm hat neuen Amtswehrführer

In Unbekannte haben am Freitag in der vergangenen Woche direkt an der L318 in Molfsee einen Hochsitz angezündet. Es stehen nur noch Fragmente des Holzgerüstes. Jägerin Marion Huckenbeck ist empört, sie hat kein Verständnis für solche Art von Vandalismus. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.