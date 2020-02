Richtfest für die neuen Hallen der Wehr

Das Wetter spielte mit, der Richtspruch machte Hoffnung auf ein gutes und schnelles Vorankommen der Arbeiten: Am Donnerstag stand das Richtfest für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Flintbek auf dem Plan. Mehr als 60 Gäste aus Feuerwehr, Politik und Verwaltung waren dabei.

Von Sorka Eixmann