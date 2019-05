Die Gebühren in den fünf Kindertagesstätten in Bordesholm steigen ab August zwischen 2,5 und drei Prozent. Die Monatsgebühr zieht für einen Krippenplatz von 358,45 auf 367,75 Euro und in den regulären Gruppen (8 bis 16 Uhr) um 8 auf 316 Euro an. 2020/21 deutet sich eine spürbare Entlastung an.