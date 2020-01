Mehr als nur Brände löschen

Die Arbeit der Feuerwehr besteht nicht nur aus Einsätzen. Das betonte Langwedels Ortswehrführer Philipp Schildt in seinem Bericht auf der Jahreshauptversammlung am Sonnabend. Während die Wehr 2019 16 mal zum Einsatz ausrückte, gingen etliche Stunden in Veranstaltungen, die das Dorfleben fördern.