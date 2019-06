Molfsee

Jugendliche haben offenbar am Montagnachmittag bei ihrem Ausflug an den Rammsee in Molfsee eine grausige Entdeckung gemacht - sie sahen einen leblosen Körper, der im Wasser trieb. Unverzüglich meldeten sie ihre Beobachtung der Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber wurden alarmiert.

Die Feuerwehr Molfsee mit Einsatzleiter Michael Hamann war als erstes vor Ort, beide Boote der Wehr wurden an unterschiedlichen Stellen des Sees zu Wasser gelassen. „Nach einer knappen Viertelstunde haben wir den im Wasser treibenden Körper entdeckt. Leider konnten wir die Person nur noch tot bergen“, erklärte Feuerwehr-Chef Michael Hamann.

Kriminaldauerdienst sicherte Spuren

Während der Hubschrauber und die anderen Einsatzkräfte sich wieder auf den Weg machten, rückte der Kriminaldauerdienst mit Beamten an, um Spuren am Fundort und an der Leiche, die laut KN-Informationen bekleidet gewesen sein soll, zu sichern.

Ob es sich bei der Person um einen Mann oder eine Frau handelt, wollten die Beamten nicht sagen, denn: „Wir warten die Obduktion ab, auch müssen wir recherchieren, ob uns Vermisstenmeldungen vorliegen“, so eine Beamtin. Auch die Frage, ob es sich um einen Unfall, einen Suizid oder gar ein Verbrechen handeln würde, wurde nicht beantwortet.

Rechtsmedizin in Kiel nimmt Obduktion vor

Gegen 18.45 Uhr wurde die Leiche von einem Bestattungsunternehmen abgeholt und zur Obduktion in die Kieler Rechtsmedizin gebracht.