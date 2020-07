Das Innenministerium stellt 2020 zwei Millionen Euro für den Umbau und die Erweiterung von 20 Feuerwehrhäusern in Schleswig-Holstein bereit. Der 580.000-Euro-Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Nortorf wird mit gut 152.000 Euro gefördert. Mit drei Architekten laufen Planungsgespräche.