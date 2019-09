Rendsburg

In einem Mehrfamilienhaus in Rendsburg ist am Freitagabend gegen 20.30 Uhr ein Feuer in einer der Wohnungen ausgebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Treppenhaus bereits verraucht. Sofort machten sich mehrere Trupps unter Atemschutz auf den Weg in das Gebäude.

Die Tür zur Brandwohnung im Erdgeschoss und die danebenliegende Wohnung wurden vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits durch einen Zeugen gewaltsam geöffnet.

Feuerwehrleute retten drei Bewohner

Die Feuerwehr lokalisierte den Brand im Bereich der Küche und löschte ihn. Insgesamt wurden drei Personen durch die Feuerwehr über das Treppenhaus gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in die Klinik.

Die Kripo hat die Brandwohnung beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/jad