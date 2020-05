Arbeiten am Anbau im Zeitplan

Flintbek

Im Sommer 2019 war Baubeginn, die Zusammenlegung der Ortswehren sorgte für den erhöhten Platzbedarf. Die Gemeindepolitik entschied sich für den Anbau von vier Fahrzeughallen und einer Waschhalle an das bestehende Gerätehaus. Neben einer annähernden Verdopplung der Gebäudegröße musste auch die Zufahrt zur Dorfstraße verändert werden.

Im Februar war Richtfest, seitdem wird fleißig an dem großen Projekt gearbeitet. Für alle Beteiligten bedeutet das: "Ein Mal pro Woche ist Baubesprechung", erklärt Ortswehrführer Dirk Hagenah - an der er selbstverständlich teilnimmt, genau wie Mitarbeiter aus dem Bauamt in Flintbek, Bauleiter Günter Füllemann ist ebenfalls immer dabei.

Die Arbeiten liegen im Zeitplan

Dabei gibt es wenig Grund zum Ärger. "Die Arbeiten laufen bestens, nicht nur in Sachen Zeitplan", betont Hagenah. Das alte Gebäude wurde in Richtung Parkplatz erweitert, der Stil sollte dabei erhalten bleiben, damit ein homogener Baukörper entsteht. Neben den vier neuen Stellplätzen und der zusätzlichen Waschhalle wurde zusätzlicher Platz geschaffen: Außer einem Lager und getrennten Toiletten für Männer und Frauen ist dort eine Sammelumkleide entstanden.

"Der Boden in der Halle ist seit einer Woche fertig, es ist ein 300 Quadratmeter großer Rüttelboden aus Klinkerplatten", erklärt Hagenah. Nun kann es weitergehen: "Die Fliesen wurden bereits geliefert, der Fliesenleger kann anfangen." Mike Papsdorf nickt zustimmend, er ist Bauleiter Fliesen und weiß, was zu tun ist. "Wir haben uns für einen Grauton und eine weiße Fliese entschieden", zeigt der Ortswehrführer ein Exemplar.

Spinde werden in Eigenleistung der Feuerwehr installiert

Wenn die Umkleiden fertig sind, ist die Feuerwehr Flintbek gefragt. "Wir werden die Spinde in Eigenleistung installieren. Damit sparen wir rund 5000 Euro", weiß Hagenah. 98 Spinde aus Edelstahl werden in den kommenden Tagen angeliefert. Parallel dazu laufen die Elektroarbeiten. "Die meisten Kabel sind verlegt, auch die Heizung und die Wasserversorgung sind bereits installiert."

Noch sind die Tore aus Plastik, doch auch das wird sich bald ändern. "Die Tore werden demnächst auch eintreffen, dann wird das Bild langsam rund", freut sich Dirk Hagenah am Fortgang der Arbeiten.

Seit 2001 steht das Gerätehaus der Feuerwehr im Storchennest, seit Juli 2019 ist es offiziell das Zuhause der fusionierten Feuerwehr Flintbek (aus Großflintbek und Voorde). Neben dem Anbau wird 2020 auch noch die Drehleiter den Fuhrpark der Wehr vergrößern. Mit einer Einweihung wird Anfang September gerechnet, allerdings kann die Corona-Pandemie mit ihren Auflagen zu Veranstaltungen vielleicht auch noch einen Strich durch die Rechnung machen. "Das müssen wir jetzt abwarten."

