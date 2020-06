Nübbel

Am Donnerstag kurz vor 11 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Dachstuhlbrand in der Straße Achterlang in Nübbel bei Rendsburg. Der Dachstuhl des Einfamilienhauses brannte nach Polizeiangaben in voller Ausdehnung, es entstand eine erhebliche Rauchentwicklung.

Löscharbeiten laufen

Derzeit laufen die Löscharbeiten an dem Haus noch, verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt, es entstand jedoch durch das Feuer ein Gebäudeschaden. Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

