Der Landesfeuerwehrverband warnt: Die anhaltende Trockenheit lässt die Gefahr von Wald- und Flächenbränden dramatisch ansteigen. „Wir haben einen kritischen Punkt erreicht“, so Mathias Schütte, Chef im Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde - am Montagabend gab's einen Moorbrand in Jevenstedt.