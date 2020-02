Nortorf

In der Nacht zum Sonnabend musste die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in Nortorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde) ausrücken. Aus noch unklarer Ursache ist im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Breslauer Straße ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Bewohner wurden durch einen Rauchmelder geweckt und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen.

Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/aab