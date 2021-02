Bredenbek

Als „finalen Entwurf“ stellte Bauausschussvorsitzender Peter Böge (CDU) die neue Zeichnung von Architekt Hauke Mengel zum Um- und Erweiterungsbau des Feuerwehrgerätehauses vor. Bürgermeister Thorsten Schwanebeck (FWB) hatte wenige Tage zuvor im Interview angekündigt, dass der Bauantrag beschlussreif sei. Vor allem Wehrchef und Gemeindevertreter Michael Klemp (parteilos, SPD-Fraktion) kritisierte die Planungen als wenig perspektivisch und überzeugte nach länger Diskussion den Ausschuss, der einstimmig eine Überarbeitung empfahl.

Erweiterung soll Schwarz-Weiß-Trennung ermöglichen

Die Erweiterung soll vor allem die vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung, das heißt die Trennung von Privatkleidung und verschmutzter Einsatzkleidung, ermöglichen. In einem Anbau, auf der von vorne betrachtet rechten Seite des Gebäudes, sind 37 Umkleideplätze für Kameraden geplant, vier weitere werden im Bestand geschaffen. Dafür wird der große Besprechungsraum ersatzlos gestrichen, der zum großen Teil zur Damenumkleide wird und neun Feuerwehrfrauen Platz bieten soll. Beide Umkleiden bekommen eigene Sanitärbereiche.

Neue Bewerber müssten abgelehnt werden, weil kein Platz ist

„Die Feuerwehr hat derzeit 41 aktive Kameraden, da wären alle Spinde bereits belegt“, sagt Klemp. Zwei weitere Aspiranten stünden aber schon vor der Tür. „Die müsste ich ablehnen, weil wir keinen Platz haben.“ Bei den Frauen sehe es besser aus, derzeit seien sieben Frauen aktiv dabei und mit neun Spinden eine Reserve eingeplant. „Ich halte einen solchen Entwurf nicht für beschlussreif.“

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fehlender Besprechungsraum sorgt für Unmut

Anfangs waren insgesamt 65 Plätze in den Umkleiden eingeplant gewesen, dass diese jetzt wegen fehlender Duschkapazitäten auf 50 reduziert werden müssten sei enttäuschend. „Die Kameraden haben schon viele Abstriche in Kauf genommen“, sagte Klemp. Für die Schwarz-Weiß-Trennung habe man den Schulungsraum geopfert, das sorge für Unmut in der Mannschaft.

Lesen Sie auch: Anbau mit Umkleiden geplant

„27 Aktive müssen wir als Feuerwehr vorhalten, nach oben gibt es keine Grenze, für wie viele sollen wir denn noch planen?“, fragte Bürgermeister Thorsten Schwanebeck (FWB), ebenfalls aktiver Feuerwehrmann. Man habe mit den vielen Freiwilligen ein Luxusproblem, viele andere Wehren würden an der Mindestgrenze knapsen, sagte Klemp. Ein Aufnahmestopp sei aber keine gute Idee, zumal durch die steigende Brandlast absehbar sei, dass die Wehr zwei Fahrzeuge und damit mindestens 37 Kameraden brauche.

Komplettlösung am Ende wirtschaftlicher?

„Wir können nicht alles abdecken“, sagte Böge. „Das zweite Fahrzeug wird kommen und damit auch die nächste Erweiterung“, sagte Steffen Mehrens (bürgerliches Mitglied). Statt in zwei Schritten um- und anzubauen, sei es am Ende möglicherweise wirtschaftlicher, gleich eine Komplettlösung umzusetzen und auf der linken Seite größer anzubauen. Die Kosten für die Alternativen seien nie berechnet worden. Die aktuelle Lösung wirke wie Flickschusterei, so Mehrens.

Lesen Sie auch: Feuerwehrneubau ist vom Tisch

„Wir kommen hier nicht zu Potte, dann muss das die Gemeindevertretung entscheiden“, sagte Ausschussvorsitzender Böge. „Wir sollten schon eine Empfehlung abgeben“, sagte Schwanebeck. Darauf einigte sich auch der Ausschuss und gab vor, dass neu geplant werden und mindestens fünf weitere Plätze in der Umkleide für Herren geschaffen werden sollen.