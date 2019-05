Das Ziel aller Schüler aus der Flex-Klasse an der Schule am Eiderwald war am Freitagmorgen die neu gestaltete Fläche am Ortseingang im Bereich Heidberg/Endmoräne. Im Rahmen der Projekttage mit dem Thema Klimaschutz wurden dort von der Projektgruppe Bäume und Sträucher gepflanzt.