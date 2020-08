Molfsee

Einfließen werden die Filmaufnahmen in die große Dauerausstellung, die Ende des Jahres im neuen Ausstellungs- und Eingangsgebäude des Freilichtmuseums zu sehen sein wird. In dieser steht die schleswig-holsteinische Alltagskultur im 20. Jahrhundert im Mittelpunkt. Nach einem Foto-Casting am vergangenen Wochenende, bei dem man etwa 25 Menschen vor der Kamera versammeln konnte, folgten nun die Filmaufnahmen. Neben der museumstypischen Sachorientierung wolle man bei der Ausstellung auch das Emotionale rüber bringen. Und das ginge am besten über menschliche Beziehungen, sagte Anna Sievers, vom Kuratorenteam für die Dauerausstellung. „Wir wollten die Menschen gerne emotional berühren. Und was vereint jedes Paar? Der Kuss!“, sagte sie.

Zunächst waren die Besucher noch zurückhaltend

Ein besonderes Thema auch für Kameramann Chris Schaal. „Bei so einem Thema agiert man in der Ansage anders. Es gibt keine Anweisungen, die Paare haben alle Zeit der Welt. Man nimmt sich selbst zurück“, sagte er. Das galt auch zunächst für die Besucher, die noch etwas schüchtern auf das Angebot reagierten. Doch nach einer Weile hatten Sievers und Marina Wierobski, im Projektteam zuständig für Bildung und Vermittlung, mit ihren Überredungskünsten Erfolg.

Anzeige

Cornelia Diekmann und Rolf-Michael Ansorg aus Appen bei Pinneberg trauten sich als Erste vor die Kamera. Sie hatten das Wochenende am Plöner See verbracht. „Wir wollten immer schon mal herkommen, und haben nun den Schlenker über Molfsee gemacht“, sagte Cornelia Diekmann. Die beiden sind seit zehn Jahren zusammen. Hemmungen sich vor der Kamera zu küssen? „Sonst hätten wir nicht ja gesagt. Wir sind doch ein modernes Ehepaar“, sagte Rolf-Michael Ansorg mit einem Augenzwinkern.

Weitere KN+ Artikel

Filmaufnahmen im Museum statt Baden im Meer

Klara Reichel und Michael Janowitz aus Halle an der Saale besuchten Verwandtschaft in Flintbek – und landeten bei einem Abstecher ins Museum vor der Kamera. „Wir müssten eigentlich wiederkommen, um uns in der Dauerausstellung zu begutachten“, sagte Klara Reichel. Aus Kiel kamen Ursula Basedow und Berthold Möllenbeck. Von den geplanten Filmaufnahmen wussten sie nichts. „Das kam jetzt so auf uns zu. Ist mal was anderes. Etwas Abwechslung tut doch ganz gut“, sagte Basewdow. „Wir wollten heute bei dem Wetter nicht ins Getümmel an den Strand“ ergänzt Möllenbeck – Filmaufnahmen an einem schattigen Plätzchen am See des Freilichtmuseums statt Sonnenbaden im Meer also.

Alle teilnehmenden Paare bekamen am Sonntag als kleines Dankeschön für ihre Bereitschaft, bei der Kuss-Aktion mitzumachen, den Museumseintritt erstattet. Die einzelnen Filmsequenzen werden dann ab Ende des Jahres in Dauerschleife im Ausstellungsbereich des Molfseer Neubaus gezeigt.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Rendsburg.