Sorgt Corona für noch größeres Defizit?

„Es wird Einnahmeausfälle geben, es gibt aber noch keine Prognose über das Defizit“, hieß es vom Amt. Mit Sicherheit sei damit zu rechnen, dass die aktuelle Krise Auswirkungen auf die Einnahmen haben würden, vor allem bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommenssteuer – eine genaue Prognose kann das Amt allerdings erst ab dem 15.Mai nach dem nächsten Steuertermin liefern.

Stundungen bei Gewerbesteuern

Momentan seien ein Stundungsantrag und 50 Reduzierungen der Steuervorauszahlungen von Firmen eingegangen, teilte das Amt mit. Die Kämmerei geht aber weiterhin davon aus, dass der Gewerbesteueransatz in diesem Jahr von 3,1 Millionen Euro erreicht werden kann. Als Gründe werden hohe Veranlagerungen aus dem Vorjahr genannt.

Auswirkungen kommen erst jetzt

Mit 4,2 Millionen Euro pro Jahr ist die Einkommenssteuer Bordesholms größte Einnahmequelle. Der erste Abschlag für das erste Quartal war mit 1,12 Millionen Euro der höchste in der Geschichte der Gemeinde. „Die arbeitsmarktrelevanten Auswirkungen der Corona-Krise werden sich aber erst jetzt richtig zeigen. Der Etatansatz wird nicht zu halten sein“, so das Amt.

Ein Drittel weniger Umsatzsteuer

Bei der Umsatzsteuer rechnet man sogar mit einem Drittel weniger Geld. Statt 408 000 nunmehr nur 258 000 Euro. Wie sich zudem die Schließung der Kitas auswirken werde, sei noch ungewiss. Das Land habe eine Übernahme der Gebührenausfälle für zwei Monate garantiert.

Warnung von Norbert Baschke

Norbert Baschke ( CDU) warnte in der Sondersitzung der Gemeindevertretung am Mittwoch im Bürgerhaus davor, so weiterzumachen wie bisher. „Ich habe ein Problem damit, zu glauben, dass wir positiv darstehen. Viele hier sehen das zu locker oder wollen es noch nicht wahrhaben.“ Torsten Pogge (UWB) betonte: „Wir konnten feststellen, dass wir noch gar nichts wissen.“

Beschlüsse standen im März an

Dennoch stimmte die Gemeindevertretung im Anschluss, zum Teil mehrheitlich, Geldausgaben zu. „Es handelt sich um Beschlüsse, bei denen seit März nur die Freigabe fehlt. Irgendwie muss es ja auch weitergehen“, betonte Bürgermeister Ronald Büssow ( SPD).

Maßnahmen für den See

Da sind zum einen 5 000 Euro für die Sanierung des Bordesholmer See. Seit März herrscht Stillstand. Das Geld ist für ein Fachbüro, dass Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität ausarbeiten soll. Die Ausschreibung ist noch nicht erfolgt.

Tempomessgerät für Langenheisch

Außerdem sollen für 5 000 Euro zwei Tempomessgeräte für den Langenheisch angeschafft werden. Die Gemeinde hofft, dass Autofahrer durch das Anzeigen der Geschwindigkeit in der Straße an der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule den Fuß vom Gas nehmen.

Startschuss für Klostermauer

Die Sanierung der Klostermauer, die im vergangenen Jahr wegen des schlechten Wetters verschoben wurde, kann starten. Hier beträgt der Anteil neben einem Anteil des Bauhofes von rund 11 000 Euro auch 5 000 Euro. Auch das Ortsentwicklungskonzept, das rund 32000 Euro kosten wird, ist auf den Weg gebracht worden. Für diese Expertise hofft die Kommune auf einen Zuschuss von 75 Prozent.

