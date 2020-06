Das Quartier im Mühlenredder in Bordesholm wird ein neues Gesicht bekommen. Die Firma Granit Tiefbau will ins ökologische Gewerbegebiet an der L 49 umziehen. Die Baracken sollen abgerissen werden. Die Firmeninhaber planen auf ihrem Firmenareal 14 Reihenhäuser, die vermietet werden sollen.