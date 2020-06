Jedes Stück ein Unikat

Rendsburg

Etwa 15 Stunden und 30 Minuten arbeitet die Maschine und legt Schicht für Schicht aus dünnem Kunststoff übereinander. Der 3-D-Drucker in der Rendsburger Gießerei Matthies Druckguss ist ununterbrochen in Bewegung. Allmählich zeichnet sich eine Kontur ab. Es entsteht eine Schutzmaske mit zwei Öffnungen für den Einsatz verschiedener Filter. Das Besondere an dieser Maske: Sie ist exakt auf das Gesicht von David Pierzchala zugeschnitten. Der Werkstudent arbeitet bereits seit Monaten an dem Projekt, hat den Drucker programmiert. „Die Maske besteht aus mehreren Bauteilen, die nach und nach gedruckt werden“, erklärt er. Sein Gesicht hat er zuvor in ein digitales 3-D-Modell umgerechnet.

Eine komplexe Geometrie

„Kaum eine Geometrie ist so komplex wie das menschliche Gesicht“, sagt Marco Matthies, Geschäftsführer des Unternehmens mit Sitz im Rendsburger Stadtteil Rotenhof. Die Schutzmaske müsse einerseits flexibel, anderseits aber auch belastbar sein. Vor allem aber gehe es um einen bequemen Sitz. Gerade einmal 260 Gramm wiegt die Maske mit zwei einfachen Filtern. Medizinische Anforderungen erfülle sie derzeit noch nicht, betont Marco Matthies. Dazu müsste sie noch flexibler sein und überall absolut dicht abschließen. Die Voraussetzungen für eine Zulassung als Teil der Arbeitsschutzausrüstung für Einsätze in staubigen und dreckigen Umgebungen erfülle die Maske – ergänzt durch eine Gummidichtung – mit hoher Wahrscheinlichkeit schon jetzt. Derzeit wird das Gesicht des künftigen Maskenträgers noch mit einem Mobiltelefon eingescannt. Ob dafür künftig Lasertechnologie zum Einsatz kommt, sei noch nicht entschieden.

Dauerhafte Produktion nicht ausgeschlossen

Auch an einem individuellen Design werde noch gearbeitet. So könnten Firmen beispielsweise ihre Logos oder die Namen des Trägers außen auf den Masken anbringen lassen. Ob Matthies in die dauerhafte Produktion der Masken einsteigen wird, hat er noch nicht entschieden. Jetzt müsse man den Markt genau beobachten und sehen, ob der Bedarf vorhanden ist. Schließlich werde die Herstellung jeder individuellen Maske eine Einzelanfertigung und damit entsprechend teuer. Auch die Erfassung der Gesichtszüge künftiger Kunden ist noch eine Herausforderung. „Die können ja nicht von weit her in den hohen Norden kommen, nur um hier ihr Gesicht bei uns einscannen zu lassen.“

Neue Fertigungsmethoden testen

Hintergrund der Arbeit mit Kunststoff in der Gießerei ist die geplante Erweiterung des Unternehmens um neue Fertigungsmethoden. Firmenchef Marco Matthies plant, künftig auch Einzelstücke aus Metall im 3-D-Druckverfahren herzustellen. „Da wollen wir uns langsam rantasten.“

