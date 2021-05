In einer Sondersitzung will der Umweltausschuss in Bordesholm am Donnerstag ein Maßnahmenpaket zur Rettung des Sees schnüren. Der Biologe Dr. Stefan Sandrock hat eine Mischung aus Chemie, Belüftung und Biomanipulation vorgeschlagen. Fischer Olaf Graff ist mit dem Konzept aber nicht ganz zufrieden.