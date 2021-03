Stören fünf Fitnessgeräte das historische Ambiente auf der Klosterinsel in Bordesholm? Die CDU sieht das so und votierte in der Gemeindevertretung gegen den Standort vor dem Ex-Kreishaus im Amtmannspark. Der Kulturverein sieht das Projekt des Tourismusvereins als Bereicherung - wie andere auch.

Von Frank Scheer