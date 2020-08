Nortorf

In der Zufahrt neben der Fleischerei Beth in der Poststraße brummt seit Ende Juli ein Verkaufsautomat mit frischer Ware aus dem Geschäft. 15000 Euro investierte Inhaber Florijan Peci (24) in den neuen 24-Stunden-Service für Kunden, die außerhalb der Geschäftszeiten von 8 bis 18 Uhr spontan Grillvorräte, Mittagessen oder Frühstückszutaten nötig haben.

Alles aus eigener Herstellung

Metthack, Salami, Geflügelmortadella, Nackensteak, in Curry marinierte Hühnchenbrust, Knackwürste, Grillwürste, Fleischsalat, in Gläsern Gulasch, dicke Rippe und Spargelsuppe: „Alles ist aus eigener Herstellung von Fleischerei Beth“, wirbt der 24-Jährige Florijan Peci. 2019 übernahm er die mehr als 50 Jahre alte Fleischerei. „Ich hatte gleich die Idee, einen Automaten aufzustellen.“ Zuerst arbeitete er sich jedoch ein.

"Ich teste gerade, welche Produkte ins Sortiment kommen"

„Ich teste gerade, welche Produkte dauerhaft ins Sortiment kommen“, berichtet Florijan Peci. „Der Standort an der Fleischerei ist optimal“, stellte Florijan Peci fest. Gegenüber ist eine Bäckerei, die um sechs Uhr öffnet.“ Wir machen das Geschäft erst um acht Uhr auf. Kunden können am Automaten in Selbstbedienung frische Ware kaufen.“

Einmalig in der Region

In der Region ist der Fleischautomat einmalig. „Ich habe einen Fleischautomaten in Niedersachsen gesehen. In Aukrug steht ein baugleiches Modell als Milchtankstelle. Das Hightech-Gerät beleuchtet die Lebensmittel per LED, kühlt sie auf 3,5 Grad Celsius, ein Lift transportiert ausgewählte Produkte schonend vom Regal zum Ausgabeschacht.

Der Automat informiert den Inhaber per App, wenn leer gekaufte Fächer nachgefüllt werden müssen.

Das Gerät soll zu Tastatur und Info-Display noch einen Kartenzahlungs-Schlitz erhalten. Peci verkauft mit runden Summen, um das Kleingeld zu reduzieren: Fleischsalat ist zehn Cent teurer als im Geschäft, Grillwurst zehn Cent billiger. Der kühle Brummer ist auch eine Antwort auf die Coronakrise. Bis auf ein paar Knopfdrücke ist ein kontaktloser Einkauf möglich.

Personalmangel mindern

Zweiter Grund: „Es wird immer schwerer, Personal zu finden“, sagt Florijan Peci. Mit dem Automaten die Folgen von Personalmangel mindern - ob das glückt? Am Wochenende übernahm der Inhaber, der in Nortorf lebt, die Arbeit: Er fuhr selbst drei Mal zum Wiederauffüllen zum Gerät.

