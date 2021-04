Hohn

Mit Günter Katz ist der neue Kommandierende General des Luftwaffentruppenkommandos aus Köln angereist, um die Männer zu begrüßen. Mit den Worten des deutschen Luftfahrtpioniers Otto Lilienthal sagt er: „Eine Flugmaschine zu erfinden bedeutet wenig; sie zu bauen schon mehr; aber sie zu fliegen, das ist das Entscheidende.“

Transall steht seit mehr als 50 Jahren im Dienst der Luftwaffe

Die im Niger stationierten Transall der Luftwaffe seien auch bei ihrem Einsatz für die UN-Friedensmission in Mali die Lebensversicherung der Soldaten gewesen. Dabei habe das Flugzeug trotz der ermüdenden Bedingungen für Mensch und Material auch nach mehr als einem halben Jahrhundert im Dienst der Luftwaffe zuverlässig seinen Dienst geleistet.

Wasserspalier für die Rückkehrer: Nach der Hitze Afrikas wartete norddeutscher Nieselregen auf Flugzeug und Besatzung.

Kaum auf dem Fliegerhorst Hohn gelandet, wird die Maschine von einem Wasserspalier der Flughafenfeuerwehr begrüßt. Doch spätestens Ende 2021 Schluss sein mit dem Einsatz der Transall und des Lufttransportgeschwaders (LTG) 63. „Es gibt keine Ersatzteile mehr und ihre Nachfertigung stünde in keinem Verhältnis“, sagt Oberst Markus Kleinbauer, Kommodore der Flieger in Hohn. Auch wenn keine Auslandsmissionen mehr anstünden, würden die Maschinen bis dahin noch genutzt. „Immer wenn ein geschützter Transport gefragt ist“, sagt Kleinbauer. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Politiker wie Bundesaußenminister Heiko Maas in Krisengebiete reisen.

Oberst Markus Kleinbauer fliegt den General nach Abschluss der Veranstaltung mit der Transall zurück nach Köln fliegen.

Die Transportmaschine wird noch mit Steuerhorn geflogen

Dabei ist der Flug mit der Transall immer etwas Besonderes. Das Steuerhorn der Maschine wirkt noch mittels Seilzug auf die Hydraulik. „Da ist Fliegen noch Arbeit“, sagt der Kommodore. Da die Ausmusterung der Transall jedoch seit Langem absehbar gewesen sei, haben er und seine Mannschaft sich auf den Abschied einstellen können. Trotzdem ein schwerer Schritt, zumal einige Kameraden nahezu ihre gesamte Laufbahn auf dem Fliegerhorst verbracht haben. „Bis dahin genießen wir jeden Flug“, sagt der Oberst mit einem Lächeln im Gesicht. Denn der steht für ihn im Anschluss an: Der Kommodore wird General Katz noch am Nachmittag nach Köln zurückfliegen.

Oberstleutnant Oliver Zimmermann im Cockpit einer Transall. Die Maschine hat noch ein richtiges Steuerhorn und keinen Sidestick.

Fliegerhorst Hohn wird Ausweichflughafen

Wenn das LTG bei Rendsburg Ende des Jahres aufgelöst wird, bleibt der Fliegerhorst zumindest als Ausweichflugplatz erhalten. Planmäßig starten dann von Hohn aus nur noch zivile Learjets, um als Übungsziel bei Militär-Manövern zu dienen, es könnten jedoch auch andere Verbände wie das in Jagel stationierte Tornado-Luftwaffengeschwader hier landen, heißt es bei der Luftwaffe. Die Aufgaben der Transall sollen dann die A400M und die Hercules C-130 übernehmen. Besonderheit der Hercules aus amerikanischer Produktion: Sie wird zusammen mit Maschinen gleichen Typs mit der französischen Luftwaffe eingesetzt und ausschließlich in der Normandie stationiert.

Für den „Engel der Lüfte“ endet mit der Landung des Flugs GAF 407 unterdessen ein Kapitel deutscher Luftfahrtgeschichte, wie es angefangen hat: Mit einem humanitären Einsatz in Afrika.