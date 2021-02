Flintbek

Gabriele P. (Name von der Redaktion geändert) ist verärgert. Seit Mitte November gibt es in der Offenen Ganztagsschule an der Schule am Eiderwald kein warmes Mittagessen mehr - für sie ein Zustand, der nicht akzeptabel ist.

Daher wandte sie sich an die Kieler Nachrichten und schrieb: "Seit dem 16. November haben die Kinder kein warmes Mittagessen mehr erhalten. Die Gemeinde, die Schulelternvertreter und auch das Sekretariat der Schulleitung kann bis heute keine richtige Erklärung dafür abgeben." Auf der Internetseite der Schule stehe lediglich unter dem Punkt Corona Auswirkungen, dass die Hygieneverordnungen des Bundes und des Landes dem entgegenstehen, so Gabriele P. weiter.

OGS seit Montag wieder im Normalbetrieb

Büroleiterin Sonja Baller von der Gemeinde Flintbek steht gern Rede und Antwort. Denn: "Wir haben die Notbetreuung für die Offene Ganztagsschule während der Corona-Pandemie natürlich aufrechterhalten. Aber wir können leider kein Mittagsessen für die Kinder in der Betreuung anbieten", fasst sie zusammen.

Das Problem sind dabei die Corona-Regeln des Landes, denn: "Wir müssen uns auch in der OGS an die geltenden Hygienebestimmungen halten", betont Baller. Und die schreiben ganz klar vor, dass 1,5 Meter Abstand gehalten werden muss beim Essen. "Das kriegen wir leider nicht hin", betont Baller.

Derzeit sind jeweils zwei Betreuer für die vier unterschiedlichen Kohorten eingeteilt. "Die erste Klasse ist bei den Schulmäusen untergebracht, die zweite Klasse in der Pfütze, die dritte Klasse als Kohorte in einem Teil der Eiderhalle und die Klasse vier in der Grundschule", beschreibt die Büroleiterin die Kohorten-Lösung in der Schule am Eiderwald. Die OGS öffnet von 7 bis 8 Uhr und dann entweder von 12 bis 16 Uhr (die erste und zweite Klasse) oder von 13 bis 16 Uhr für die dritten und vierten Klassen.

Gemeinde hat die Bedürfnisse im Blick und sucht nach Alternativen

"Wir wissen um die Bedürfnisse von Kindern und Eltern, wir suchen auch nach Möglichkeiten. Aber die Abstandsregelung von 1,5 Meter können wir in der Mensa nicht einhalten." Man habe alternativ versucht, einen Anbieter für Lunchpakete zu gewinnen. "Leider hat das nicht geklappt, das war für die Anbieter nicht lukrativ genug", fasst Baller die Anfragen der Gemeinde zusammen. Im September habe die Mensa kurze Zeit öffnen dürfen, damals habe als Abstand ein Platz gereicht. Dann wurden die Vorgaben in der Pandemie wieder strenger, und seitdem ist die Mensa geschlossen.

"Wenn Eltern Fragen haben, dürfen sie uns jederzeit kontaktieren", betont sie in dem Zusammenhang. Und verspricht: "Wir suchen weiter nach Lösungen, um wieder Essen anbieten zu können. Wir hoffen, dass wir bald eine Lösung finden, die umsetzbar ist." Von Montag bis Freitag besteht die Möglichkeit der verlässlichen Betreuung für Kinder der Klassenstufen eins bis vier vor Unterrichtsbeginn ab 7 Uhr sowie nach Unterrichtsschluss bis 16 Uhr.